Перед мэрией Екатеринбурга высаживают новые голубые ели
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбург вечером 26 мая привезли из Казани голубые ели. Их высаживают у здания администрации города.
Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что высота привезенных елей составляет почти пять метров, их крона густая, хвоя равномерно окрашена и имеет сизо-голубой цветы.
Рабочие начали посадку елей у здания мэрии вчера вечером. Планируется, что деревья закончат высаживать в эту субботу.
Напомним, что в ночь на 24 мая перед зданием администрации Екатеринбурга спилили голубые ели, которые росли там около 30 лет. В мэрии заявили, что деревья болеют и их надо заменить на новые.
Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что высота привезенных елей составляет почти пять метров, их крона густая, хвоя равномерно окрашена и имеет сизо-голубой цветы.
Рабочие начали посадку елей у здания мэрии вчера вечером. Планируется, что деревья закончат высаживать в эту субботу.
Напомним, что в ночь на 24 мая перед зданием администрации Екатеринбурга спилили голубые ели, которые росли там около 30 лет. В мэрии заявили, что деревья болеют и их надо заменить на новые.
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