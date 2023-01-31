Сегодня 160-летний юбилей отмечает… огнетушитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ровно 160 лет назад, 7-го февраля 1863-го года инженер Алан Крэй зарегистрировал в США устройство для тушения пожаров. День этот стал считаться днём рождения огнетушителя, а в некоторых странах даже празднуется, правда, не на государственном уровне.Первые устройства для тушения огня появлялись и гораздо раньше указанной выше даты. Так, известный английский химик Амброуз Годфри изобрёл бочку, заполненную некоей смесью. Эта смесь выбрасывалась в сторону огня с применением пороха. Есть письменные свидетельства, что подобные бочки с успехом применялись при тушении некоторых лондонских пожаров. Но даже если вести отсчёт от изобретения Годфри, то и тогда у огнетушителя 2023-й — юбилейный год, ведь первое упоминание «огнеборческой» бочки относится к 1723-му году.Как водится, в России у каждого «импортного» изобретения находится свой отечественный автор. В данном случае, это Александр Лоран, который в 1904-м году придумал тушить пожары при помощи особого пенного состава. Лоран долгое время жил в Баку и был свидетелем гигантских пожаров, случавшихся на нефтяных месторождениях. Это и побудило его задуматься об эффективных способах тушения огня.