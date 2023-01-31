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Всероссийская научно-практическая конференция пройдет в Екатеринбурге
Общество
Фото: культура.екатеринбург.рф
В Екатеринбурге пройдет Всероссийская научно-практическая конференция в области художественного образования детей «Детская школа искусств: ТОП-формат. Потенциал. Процесс. Прогресс». Мероприятие состоится 24 марта на площадке Центра культуры «Урал».
В пресс-службе мэрии рассказали, что конференция пройдет уже в 13-й раз и соберет профессионалов сферы образования, учеников и выпускников школ искусств, а также родителей из более чем 40 регионов России. Главная тема мероприятия – год педагога и наставника в России.
Начался прием заявок на участие в конференции. Заявки принимаются до 15 марта.
Деловая программа мероприятия разделена на три главных тематических блока: «Потенциал / Студенты», «Процесс / Преподаватели» и «Прогресс / Стажисты». В рамках практической части состоится тренинг об использовании эмоционального интеллекта в процессе коммуникаций участников образовательных отношений детской школы искусств.
Каждый участник конференции получит удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Взаимодействие участников образовательных отношений в детской школе искусств». Подробности программы и регистрация участников по ссылке.
В пресс-службе мэрии рассказали, что конференция пройдет уже в 13-й раз и соберет профессионалов сферы образования, учеников и выпускников школ искусств, а также родителей из более чем 40 регионов России. Главная тема мероприятия – год педагога и наставника в России.
Начался прием заявок на участие в конференции. Заявки принимаются до 15 марта.
Деловая программа мероприятия разделена на три главных тематических блока: «Потенциал / Студенты», «Процесс / Преподаватели» и «Прогресс / Стажисты». В рамках практической части состоится тренинг об использовании эмоционального интеллекта в процессе коммуникаций участников образовательных отношений детской школы искусств.
Каждый участник конференции получит удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Взаимодействие участников образовательных отношений в детской школе искусств». Подробности программы и регистрация участников по ссылке.
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