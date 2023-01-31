Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перекроют улицу Чапаева
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Чапаева в районе дома №80/1. Ограничения будут действовать с 20 марта по 19 мая.
Перекрытие связано с проведением ремонта участка магистрали тепловой сети. После завершения работ строители обязуются восстановить все элементы нарушенного благоустройства.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с проведением ремонта участка магистрали тепловой сети. После завершения работ строители обязуются восстановить все элементы нарушенного благоустройства.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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