В Екатеринбурге перекроют улицу Чапаева

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Чапаева в районе дома №80/1. Ограничения будут действовать с 20 марта по 19 мая.Перекрытие связано с проведением ремонта участка магистрали тепловой сети. После завершения работ строители обязуются восстановить все элементы нарушенного благоустройства.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.