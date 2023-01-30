Три ребенка в Екатеринбурге заболели корью

«Надежной защитой от кори является вакцинация, состоящая из 2 прививок в 1 год и 6 лет. Взрослые, не имеющие сведений о прививках и не болевшие корью, также подлежат 2-кратной вакцинации с интервалом в 6 месяцев», – добавили в Роспотребнадзоре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Железнодорожном районе Екатеринбурга выявили три случая заболевания корью среди детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.Все трое заболевших проживают в одной семьей. Первый заболевший недавно прибыл в Екатеринбург из Таджикистана. Один диагноз сейчас подтвержден лабораторно, а еще два остаются в работе.Заболевших детей оперативно вывели из организованных коллективов и госпитализировали. Контактные члены семьи отстранены от посещения школы. Проводится вакцинация против кори по месту жительства и учебы заболевших. Также продолжается эпидрасследование.В Роспотребнадзоре напомнили, что корь – это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Заболевание характеризуется высокой температурой, конъюнктивитом, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, пятнисто-папулезной сыпью на коже и общей интоксикацией.