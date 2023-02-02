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Организаторы фестиваля STENOGRAFFIA начали искать художников на 2023 год
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA, который ежегодно проходит в Екатеринбурге, открывает конкурс портфолио художников на 2023 год. В этом году фестиваль начнется в середине июля.
Чтобы стать участником фестиваля, необходимо сделать портфолио со своими работами, опубликовать пост о подаче заявки на фестиваль в любой соцсети (фото работы автора, текст «хочу на Стенограффию» и хэштег #stenograffia2023), затем заполнить анкету и прикрепить внутри анкеты файл с портфолио и ссылку на пост об участии.
Прошедшие отбор художник смогут воплотить свою идею при поддержке команды, которая возьмет на себя организацию всех процессов: предоставит необходимые материалы и оборудование, трансфер, проживание, питание и прочие расходы.
В пресс-службе фестиваля добавили, что художники также могут подать заявку на заочное участие. В этом случае идею автора воплотит команда фестиваля по удаленной связи.
Анкеты можно заполнить до 27 февраля, результаты объявят 6 марта.
Чтобы стать участником фестиваля, необходимо сделать портфолио со своими работами, опубликовать пост о подаче заявки на фестиваль в любой соцсети (фото работы автора, текст «хочу на Стенограффию» и хэштег #stenograffia2023), затем заполнить анкету и прикрепить внутри анкеты файл с портфолио и ссылку на пост об участии.
Прошедшие отбор художник смогут воплотить свою идею при поддержке команды, которая возьмет на себя организацию всех процессов: предоставит необходимые материалы и оборудование, трансфер, проживание, питание и прочие расходы.
«Фестиваль открыт для всех, кто заинтересован в создании искусства на улицах города. Мы работаем и с опытными художниками, и с теми, кто на стенку не выходил ни разу. Кроме представителей стрит-арт и граффити сцены, мы приглашаем иллюстраторов, дизайнеров, живописцев, архитекторов, всех жаждущих создавать проекты на стыке искусства и технологий, команды креативных агентств и других представителей творческих направлений. Посмотрите на город, как на пространство для высказывания», – отмечает руководитель фестиваля STENOGRAFFIA Анна Клец.
В пресс-службе фестиваля добавили, что художники также могут подать заявку на заочное участие. В этом случае идею автора воплотит команда фестиваля по удаленной связи.
Анкеты можно заполнить до 27 февраля, результаты объявят 6 марта.
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