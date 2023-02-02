Организаторы фестиваля STENOGRAFFIA начали искать художников на 2023 год

«Фестиваль открыт для всех, кто заинтересован в создании искусства на улицах города. Мы работаем и с опытными художниками, и с теми, кто на стенку не выходил ни разу. Кроме представителей стрит-арт и граффити сцены, мы приглашаем иллюстраторов, дизайнеров, живописцев, архитекторов, всех жаждущих создавать проекты на стыке искусства и технологий, команды креативных агентств и других представителей творческих направлений. Посмотрите на город, как на пространство для высказывания», – отмечает руководитель фестиваля STENOGRAFFIA Анна Клец.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости