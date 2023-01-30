Мэр Екатеринбурга поручил активизировать борьбу с незаконными киосками

«5 декабря был принят новый порядок выноса и демонтажа нелегальных объектов торговли. В кратчайшие сроки необходимо заключить соответствующие контракты по организации этой работы», – заявил Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил главам администраций районов заключить контракты на вынос незаконно установленных нестационарных торговых объектов до 31 марта.В пресс-службе мэрии сообщили, что на данный момент в Екатеринбурге насчитывается 110 самовольно возведенных киосков и павильонов.За весь прошлый год судебные органы приняли решение о демонтаже 12 НТО. С началом нового года такие решение вынесены уже в отношении 20 объектов. За полтора месяца в досудебном порядке силами МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» и подрядчиков демонтировано 77 самовольно установленных киосков.