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Мэр Екатеринбурга поручил активизировать борьбу с незаконными киосками
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил главам администраций районов заключить контракты на вынос незаконно установленных нестационарных торговых объектов до 31 марта.
В пресс-службе мэрии сообщили, что на данный момент в Екатеринбурге насчитывается 110 самовольно возведенных киосков и павильонов.
За весь прошлый год судебные органы приняли решение о демонтаже 12 НТО. С началом нового года такие решение вынесены уже в отношении 20 объектов. За полтора месяца в досудебном порядке силами МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» и подрядчиков демонтировано 77 самовольно установленных киосков.
В пресс-службе мэрии сообщили, что на данный момент в Екатеринбурге насчитывается 110 самовольно возведенных киосков и павильонов.
«5 декабря был принят новый порядок выноса и демонтажа нелегальных объектов торговли. В кратчайшие сроки необходимо заключить соответствующие контракты по организации этой работы», – заявил Орлов.
За весь прошлый год судебные органы приняли решение о демонтаже 12 НТО. С началом нового года такие решение вынесены уже в отношении 20 объектов. За полтора месяца в досудебном порядке силами МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» и подрядчиков демонтировано 77 самовольно установленных киосков.
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