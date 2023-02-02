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Мэр Сысерти решил назвать улицы именами Винсента Ван Гога и Сальвадора Дали
Общество
Винсент Ван Гог. Автопортрет с отрезанным ухом. 1889 год.
Улицы в посёлке Бобровском Сысертского городского округа назовут именами западноевропейских художников. Соответствующее постановление за номером 161-ПА подписал глава Сысерти Дмитрий Нисковских.
В документе перечислены 18 объектов улично-дорожной сети в посёлке — все они будут названы именами импрессионистов и сюрреалистов.
Так, в посёлке появятся улицы Ван Гога, Дали, Моне, Пикассо, Ренуара и Сезанна.
А вот Боттичелли, Гоген, Да Винчи, Дега, Делакруа, Караваджо, Матисс, Модильяни, Рембрандт, Рубенс, Руссо и Сислей «довольствовались» переулками в свою честь.
В документе перечислены 18 объектов улично-дорожной сети в посёлке — все они будут названы именами импрессионистов и сюрреалистов.
Так, в посёлке появятся улицы Ван Гога, Дали, Моне, Пикассо, Ренуара и Сезанна.
А вот Боттичелли, Гоген, Да Винчи, Дега, Делакруа, Караваджо, Матисс, Модильяни, Рембрандт, Рубенс, Руссо и Сислей «довольствовались» переулками в свою честь.
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