Мэр Сысерти решил назвать улицы именами Винсента Ван Гога и Сальвадора Дали

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Улицы в посёлке Бобровском Сысертского городского округа назовут именами западноевропейских художников. Соответствующее постановление за номером 161-ПА подписал глава Сысерти Дмитрий Нисковских.В документе перечислены 18 объектов улично-дорожной сети в посёлке — все они будут названы именами импрессионистов и сюрреалистов.Так, в посёлке появятся улицы Ван Гога, Дали, Моне, Пикассо, Ренуара и Сезанна.А вот Боттичелли, Гоген, Да Винчи, Дега, Делакруа, Караваджо, Матисс, Модильяни, Рембрандт, Рубенс, Руссо и Сислей «довольствовались» переулками в свою честь.