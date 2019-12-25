В Екатеринбурге школьная столовая «Золушка» отсудила миллионы у экс-директора

12:01 | 26.12.2019

Фото: 66.rodina.news

Скандально известная школьная столовая «Золушка» отсудила у бывшего директора Дениса Мардарьева 4,6 миллионов рублей. Сам он пытался доказать, что никакого ущерба не нанес.



Пресс-служба Ленинского районного суда отмечает, что Мардарьев признан виновным в халатности. Будучи директором, он закупал продукты по стоимости, превышающей плановые затраты столовой. Помимо прочего, он заключал с поставщиками дополнительные соглашения, продлевавшие выполнение контракта.



На суде защитник Мардарьева заявил, что факт ущерба не доказал, так как не предоставлены доказательства возможности более дешевой покупки по указанным продуктам. Однако суд проигнорировал данное заявление, отметив, что экс-директор сам признал свою вину по уголовному делу.



Обвиняемый уже выплатил 25 тысяч рублей, ему предстоит возместить ущерб в полном объеме.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»