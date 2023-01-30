В Свердловской области выявили 370 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 370 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 570 794 случая заболевания.По выздоровлению выписали 117 пациентов. Всего вылечились 555 447 свердловчан.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 924.