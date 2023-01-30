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В Свердловской области выявили 370 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 370 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 570 794 случая заболевания.
По выздоровлению выписали 117 пациентов. Всего вылечились 555 447 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 924.
По выздоровлению выписали 117 пациентов. Всего вылечились 555 447 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 924.
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