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На установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге направят 50 млн рублей
Общество
Фото: эскиз / телеграм-канал Алексея Орлова
На установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге из областного бюджета направят 50 миллионов рублей. Решение об этом по поручению губернатора принято на заседании регионального правительства.
В департаменте информационной политики области рассказали, что стелу установят в Екатеринбурге 10 июня 2023 года. Она будет расположена на углу улиц Николая Никонова и Царской около ККТ «Космос». Устанавливать стелу будет компания «Стройтэк».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести» в марте 2020 года. Уральские города были удостоены звания в числе первых. Екатеринбургу и Нижнему Тагилу оно было присвоено летом 2020 года, а Каменску-Уральскому 2 в мае 2021 года.
В департаменте информационной политики области рассказали, что стелу установят в Екатеринбурге 10 июня 2023 года. Она будет расположена на углу улиц Николая Никонова и Царской около ККТ «Космос». Устанавливать стелу будет компания «Стройтэк».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести» в марте 2020 года. Уральские города были удостоены звания в числе первых. Екатеринбургу и Нижнему Тагилу оно было присвоено летом 2020 года, а Каменску-Уральскому 2 в мае 2021 года.
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