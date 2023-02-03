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Житель Асбеста отсудил у Skillbox более 250 тысяч рублей
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области суд взыскал с образовательной платформы Skillbox более 250 тысяч рублей в пользу жителя Асбеста. Уралец приобрёл курс по обучению профессии Data Science, но не смог освоить программу.
Об этом пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на Асбестовский городской суд.
Мужчина приобрёл курс ещё в феврале 2021 года за 105 тысяч рублей. Для этого он взял кредит в «Почта Банке». Однако лекции и вебинары, которые предоставлялись платформой, оказались слишком сложными для того, кто изначально не обладал какими-либо познаниями в изучаемой теме.
Уралец также не сделал ни одной практической работы без ошибок, из-за чего каждое следующее задание становилось ещё более непонятным. А от кураторов, как заявлял представитель истца в суде, мужчина обратную связь практически не получал, вследствие чего не мог разобраться в теме.
В итоге суд вынес заочное решение и частично удовлетворил требования жителя Асбеста, взыскав с ООО «Скилбокс» 251,2 тыс. руб.
В пресс-службе Skillbox изданию «Ъ-Урал» сообщили, что у них бывают случаи, когда кому-то из обучающихся не подходит курс. В таких ситуациях они предлагают слушателю изменить предпочтения по тематике, интенсивности и сложности программы. Там также заявили, что платформа рассматривает каждый случай индивидуально.
Об этом пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на Асбестовский городской суд.
Мужчина приобрёл курс ещё в феврале 2021 года за 105 тысяч рублей. Для этого он взял кредит в «Почта Банке». Однако лекции и вебинары, которые предоставлялись платформой, оказались слишком сложными для того, кто изначально не обладал какими-либо познаниями в изучаемой теме.
Уралец также не сделал ни одной практической работы без ошибок, из-за чего каждое следующее задание становилось ещё более непонятным. А от кураторов, как заявлял представитель истца в суде, мужчина обратную связь практически не получал, вследствие чего не мог разобраться в теме.
В итоге суд вынес заочное решение и частично удовлетворил требования жителя Асбеста, взыскав с ООО «Скилбокс» 251,2 тыс. руб.
«Услуги не соответствовали ни условиям, описанным на сайте, ни целям, для которых они предназначены. 2 апреля 2022 года истец принял решение об отказе от исполнения договора»,
– говорится в материалах суда.
В пресс-службе Skillbox изданию «Ъ-Урал» сообщили, что у них бывают случаи, когда кому-то из обучающихся не подходит курс. В таких ситуациях они предлагают слушателю изменить предпочтения по тематике, интенсивности и сложности программы. Там также заявили, что платформа рассматривает каждый случай индивидуально.
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