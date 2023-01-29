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В Богдановиче местной жительнице вернули потерянный кошелёк
Общество
Фото: ОМВД России по Богдановичскому району
Жительнице Богдановича вернули кошелёк, который она потеряла ещё второго января этого года. Тогда обронённую случайно вещь заметил другой местный житель. Не обнаружив рядом хозяйку вещицы, он отнёс кошелёк в полицию.
Как сообщили в ОМВД России по Богдановичскому району, внутри кошелька находились банковские карты и денежные средства. Правоохранители установили хозяйку потерянной вещи и пригласили её в отдел полиции, чтобы вернуть имущество.
Как сообщили в ОМВД России по Богдановичскому району, внутри кошелька находились банковские карты и денежные средства. Правоохранители установили хозяйку потерянной вещи и пригласили её в отдел полиции, чтобы вернуть имущество.
«Каждый из нас в течение жизни что-то терял, либо находил, но не всегда потерянная вещь возвращается к своему хозяину. Женщина была очень признательна сотрудникам полиции за оперативность и благодарна своему земляку за честность и порядочность»,
– рассказали в пресс-группе.
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