В Богдановиче местной жительнице вернули потерянный кошелёк





– рассказали в пресс-группе. «Каждый из нас в течение жизни что-то терял, либо находил, но не всегда потерянная вещь возвращается к своему хозяину. Женщина была очень признательна сотрудникам полиции за оперативность и благодарна своему земляку за честность и порядочность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительнице Богдановича вернули кошелёк, который она потеряла ещё второго января этого года. Тогда обронённую случайно вещь заметил другой местный житель. Не обнаружив рядом хозяйку вещицы, он отнёс кошелёк в полицию.Как сообщили в ОМВД России по Богдановичскому району, внутри кошелька находились банковские карты и денежные средства. Правоохранители установили хозяйку потерянной вещи и пригласили её в отдел полиции, чтобы вернуть имущество.