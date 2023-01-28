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В Свердловской области выявили 356 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили ещё 356 случаев коронавируса. Вчера федеральный оперштаб сообщал о 343 заболевших. Общее число случаев COVID-19 – 570 063.
За последний сутки, по данным на 4 февраля, было выписано по выздоровлению 222 человека. За весь период пандемии в Свердловской области вылечились 555 150 человек.
Среди больных коронавирусом за минувший день скончался один человек. За всё время было зарегистрировано 10 922 летального исхода.
За последний сутки, по данным на 4 февраля, было выписано по выздоровлению 222 человека. За весь период пандемии в Свердловской области вылечились 555 150 человек.
Среди больных коронавирусом за минувший день скончался один человек. За всё время было зарегистрировано 10 922 летального исхода.
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