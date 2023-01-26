Коронавирус выявили еще у 343 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 343 случая коронавируса за сутки. Общее число случаев COVID-19 – 569 707.Госпитализировано 59 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 246 человек. Всего вылечились 554 928 свердловчан.За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.