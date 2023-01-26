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Коронавирус выявили еще у 343 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 343 случая коронавируса за сутки. Общее число случаев COVID-19 – 569 707.
Госпитализировано 59 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 246 человек. Всего вылечились 554 928 свердловчан.
За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.
Госпитализировано 59 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 246 человек. Всего вылечились 554 928 свердловчан.
За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.
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