Екатеринбуржцы пожаловались на сильный запах газа на Эльмаше

– приводят слова местной жительницы в сообществе.

«На Эльмаше второй день стойкий запах газа. Сегодня утром проветрить невозможно, дышать нечем. Вчера звонила в газовую службу – там сказали утечек нет! Звонила в МЧС – отправили к газовикам»,