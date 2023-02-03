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Екатеринбуржцы пожаловались на сильный запах газа на Эльмаше
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жители Эльмаша пожаловались на сильный запах газа. В аварийной газовой службе заверяют, что утечек газа нигде не было обнаружено, пишет «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, что синоптики предупреждали жителей Свердловской области о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе.
«На Эльмаше второй день стойкий запах газа. Сегодня утром проветрить невозможно, дышать нечем. Вчера звонила в газовую службу – там сказали утечек нет! Звонила в МЧС – отправили к газовикам»,
– приводят слова местной жительницы в сообществе.
Напомним, что синоптики предупреждали жителей Свердловской области о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе.
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