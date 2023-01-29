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Синоптики предупредили свердловчан о смоге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни ожидается смог. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, с 20.00 3 февраля до 20.00 7 февраля в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 7 февраля.
По данным синоптиков, с 20.00 3 февраля до 20.00 7 февраля в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 7 февраля.
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