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Под аккомпанемент Вадима Самойлова ХК «Автомобилист» уступил в Екатеринбурге «Трактору»
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
3 февраля «Автомобилист» встретился в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором». День матча был объявлен «Днём Уральского рока», а игра прошла при переполненных трибунах. Символическое первое вбрасывание сделал «Дедушка Уральского рока» Александр Пантыкин, а в перерывах на трибунах в живую выступил экс-музыкант «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.
Все шайбы были заброшены во втором периоде. В начале двадцатиминутки гости дважды за две минуты поразили ворота Игоря Бобкова. Счёт открыл Пётр Хохряков, подправивший траекторию полёта шайбы после броска финского нападающего «Трактора» Тему Пулккинена. А затем Максим Шабанов после передачи Никиты Тертышного отправил вторую шайбу в ворота екатеринбуржцев.
Через полминуты после пропущенной шайбы «Автомобилист» заработал большинство, которое сумел реализовать — Стефан Да Коста на 7-й минуте периода скинул шайбу в центр, откуда Сергей Широков в касание щёлкнул по воротам Устименко, шайба попала в штангу и отскочила за спину вратаря «Трактора», где Кёртис Волк переправил её за линию ворот. Счёт 1:2 продержался до конца матча.
«Автомобилист» с 73 очками занимает третье место в Восточной конференции. Впереди идут «Сибирь» и «Ак Барс», у которых по 75 очков и на один сыгранный матч больше.
К слову, три года назад на матче, приуроченном ко «Дню Уральского рока», выступал младший из братьев Самойловых – Глеб, со своей группой The Matrixx – тогда «Автомобилист» одержал яркую победу со счётом 6:5. Возможно, выступление автора большинства текстов и музыки к песням «Агаты Кристи» приносит екатеринбургскому клубу больше удачи.
Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт на арене КРК «Уралец» против подмосковного «Витязя» 7 февраля.
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Все шайбы были заброшены во втором периоде. В начале двадцатиминутки гости дважды за две минуты поразили ворота Игоря Бобкова. Счёт открыл Пётр Хохряков, подправивший траекторию полёта шайбы после броска финского нападающего «Трактора» Тему Пулккинена. А затем Максим Шабанов после передачи Никиты Тертышного отправил вторую шайбу в ворота екатеринбуржцев.
Специально для матча была выпущена «музыкальная» форма. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Через полминуты после пропущенной шайбы «Автомобилист» заработал большинство, которое сумел реализовать — Стефан Да Коста на 7-й минуте периода скинул шайбу в центр, откуда Сергей Широков в касание щёлкнул по воротам Устименко, шайба попала в штангу и отскочила за спину вратаря «Трактора», где Кёртис Волк переправил её за линию ворот. Счёт 1:2 продержался до конца матча.
Тренерский штаб «Автомобилиста» по случаю «Дня Уральского рока» накинул кожаные куртки. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
«Автомобилист» с 73 очками занимает третье место в Восточной конференции. Впереди идут «Сибирь» и «Ак Барс», у которых по 75 очков и на один сыгранный матч больше.
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
К слову, три года назад на матче, приуроченном ко «Дню Уральского рока», выступал младший из братьев Самойловых – Глеб, со своей группой The Matrixx – тогда «Автомобилист» одержал яркую победу со счётом 6:5. Возможно, выступление автора большинства текстов и музыки к песням «Агаты Кристи» приносит екатеринбургскому клубу больше удачи.
Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт на арене КРК «Уралец» против подмосковного «Витязя» 7 февраля.
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