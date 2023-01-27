В Ельцин Центре начался приём пьес о 90-х годах прошлого века

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже несколько дней, как в Ельцин Центре идёт приём театральных пьес на конкурс «Зачем я это помню». По начинающей складываться традиции (конкурс проводится в третий раз), приём был объявлен 1-го февраля, в день рождения первого российского президента.Основное требование к пьесам одно — все они так или иначе должны касаться 90-х годов ХХ-го века, то есть, того периода, когда после распада Советского Союза страна переживала непростой переход от коммунизма к капитализму. Для авторов лучших драматургических произведений предусмотрены призы, в том числе — денежные. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей. Немаловажное значение, конечно, имеет и то, что участие в конкурсе может помочь начинающим драматургам заявить о себе и, возможно, добиться первой постановки своего шедевра.Вычиткой пьес, присланных на конкур «Зачем я это помню» в этом году занимаются театральные критики Анна Банасюкевич, Татьяна Джурова и Павел Руднев, драматург Светлана Баженова, переводчик Наталья Санникова и писатель Роман Сенчин. А вот жюри конкурса будет объявлено ближе к его завершению, 30-го марта 2023-го года. Приём же пьес будет проходить до 30 апреля. Прислать их можно на электронную почту konkurspies@ycenter.ru.