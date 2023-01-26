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В Верхотурье предлагают поставить памятник продавщице семечек
Общество
Фото Антона Каптелова
Смерть 92-летней жительницы Верхотурья Александры Воронцовой огорчила многих жителей уральского города. Эту старушку многие знали в лицо, а особенно — любители полузгать семечки.
Александра Воронцова несколько десятилетий кряду торговала жаренными семенами подсолнуха. Её неизменно можно было увидеть на перекрёстке улиц Карла Маркса и Ершова. А помимо кулёчка с семечками, бабушка могла обеспечить и свежей прессой — программой телепередач или местной газетой «Наша жизнь».
Когда старушки не стало, упомянутый перекрёсток словно опустел. И молодой житель Верхотурья выступил с предложением увековечить память Александры Воронцовой. Бывший учитель физкультуры, ведущий развлекательных мероприятий Михаил Ившин создал петицию с предложением установить продавщице семечек памятник. Поставить скульптурную композицию он предлагает на том самом перекрёстке, где было привычно увидеть бабушку с семечками.
Петиция об установке памятника размещена в соцсети «ВКонтакте». Не прошло и суток, как она набрала почти 250 голосов.
Александра Воронцова несколько десятилетий кряду торговала жаренными семенами подсолнуха. Её неизменно можно было увидеть на перекрёстке улиц Карла Маркса и Ершова. А помимо кулёчка с семечками, бабушка могла обеспечить и свежей прессой — программой телепередач или местной газетой «Наша жизнь».
Когда старушки не стало, упомянутый перекрёсток словно опустел. И молодой житель Верхотурья выступил с предложением увековечить память Александры Воронцовой. Бывший учитель физкультуры, ведущий развлекательных мероприятий Михаил Ившин создал петицию с предложением установить продавщице семечек памятник. Поставить скульптурную композицию он предлагает на том самом перекрёстке, где было привычно увидеть бабушку с семечками.
Петиция об установке памятника размещена в соцсети «ВКонтакте». Не прошло и суток, как она набрала почти 250 голосов.
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