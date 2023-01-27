Возрастное ограничение 18+

Птиц Калиновского лесопарка в воскресенье ждёт пиршество

18.26 Пятница, 3 февраля 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В ближайшее воскресенье, 5-го февраля, в Калиновском лесопарке пройдёт целый рейд из жителей Екатеринбурга. На этот день активистами запланирована лесная прогулка с целью подкормить птиц.

В чате, посвящённом защите Калиновского лесопарка от намеченной там Генпланом по развитию города автотрассе, идёт живое обсуждение, чем именно покормить лесных пернатых и из чего сделать кормушки. Среди самых экологичных вариантов кормушек лидирует половинка корки от большого апельсина или грейпфрута — с весной такую кормушку природа сама «утилизирует» так, что только на пользу лесу пойдёт. А вот насчёт корма возникли противоречия. Кто-то предлагает купить вскладчину большой мешок с птичьим кормом, кто-то покупает в зоомагазинах коробочки с кормом для мелких попугаев, а кто-то готовится воспользоваться акцией сети магазинов «Жизньмарт» по выдаче пакетиков с бесплатным кормом для птиц.

Помимо кормления птиц и развешивания новых кормушек, участники прогулки договорились попутно прибраться на лесных тропах. Мусора в зимнем лесу на виду валяется немного, но и такой небольшой субботник не повредит.

Меж тем, в Екатеринбурге продолжается сбор подписей под требованием перенести широченную автотрассу, которая по «гениальному» решению проектировщиков должна перечеркнуть весь лес, в другое место. Многочисленные противники данного проекта уверены — трассу намереваются проложить по Калиновскому лесопарку вовсе не для того, чтобы разгрузить улицы Орджоникидзевского района, как это объявляется чиновниками горадминистрации. С большей вероятностью дорога понадобилась заработавшему недавно транспортно-логистическому центру для развоза многотонных фур с товарами.

Напомним, что сбор подписей в защиту Калиновского лесопарка проходит не только «вживую», но и в Интернете, где на одной из популярных платформ выложена соответствующая петиция. Самый простой шаг выступить в защиту леса от дороги (которая наверняка окончательно погубит этот объект уральской природы) — это оставить свою электронную подпись под петицией и поделиться ссылкой в соцсетях. Пока за несколько дней под ней подписалось чуть более 1 тысячи человек.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Защитники Калиновского лесопарка немножко приберутся и покормят птиц
27 января 2023
В популярной торговой сети Екатеринбурга начали раздавать птичий корм
30 января 2023
Защитники Калиновского лесопарка в Екатеринбурге проложили в нём «народную тропу»
30 января 2023
В защиту Калиновского лесопарка собирают подписи вживую и онлайн
31 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Жители Екатеринбурга могут остаться без льготных лекарств из-за конфликта аптечных сетей

Диабетики больше двух недель не получают жизненно важные препараты
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:36 Хитрый убийца собутыльника из Кировграда скоро сядет на скамью подсудимых
19:01 В Верхотурье предлагают поставить памятник продавщице семечек
18:26 Птиц Калиновского лесопарка в воскресенье ждёт пиршество
17:52 На выходных в Свердловской области похолодает
17:44 СКР проверит жалобы об ужасных условиях в больнице в Екатеринбурге
17:23 Пропавшего в Ревде подростка нашли
16:50 Синоптики предупредили свердловчан о смоге
16:26 Лидером среди выявленных свердловских вредителей растений в январе стала красная померанцевая щитовка
16:22 Фестивальная неделя пройдет в августе в Екатеринбурге
15:55 Библиотеки Екатеринбурга запустили проект «Острова Крапивина»
15:24 Образовательные проекты УГМК получили новый импульс развития
14:51 В детском саду в Екатеринбурге работал мужчина, судимый за хранение наркотиков
14:22 Коронавирус выявили еще у 343 свердловчан
13:53 В Свердловской области пропал 47-летний мужчина
13:28 Жители домов в Свердловской области жалуются на резкое подорожание электричества
12:53 В Екатеринбурге состоятся массовые соревнования по конькобежному спорту
12:21 Автоинспекторы в Екатеринбурге вновь будут ловить пьяных водителей
11:56 В Красноуфимске в суд направлено дело о хищении денег у пенсионерок
11:27 В Свердловской области назвали самую популярную вакансию 2022 года
10:56 Экоактивисты обнаружили нелегальную свалку в Свердловской области
10:24 Более 2,4 млрд рублей направлено на ремонт муниципальных дорог и мостов в Свердловской области
09:53 В многоэтажке в Каменске-Уральском ночью произошел пожар
09:21 В Ревде ищут пропавшего подростка
21:37 Уралмашевский танк Т-34 застраховали на крупную сумму
21:19 В Ельцин Центре продолжают препарировать Толкина
20:25 Житель Нижнего Тагила получил травмы на пешеходном переходе
Все новости Свердловской области
19:43 В США сотрудники Google вышли на митинги в поддержку уволенных коллег и против низких зарплат
17:21 В Новосибирске и наукограде Кольцово могут отменить прямые выборы глав
14:48 Во Владикавказе на 101 году жизни умерла участница Сталинградской битвы
13:32 Житель Уфы убил своих сыновей и покончил с собой
11:39 В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в стрельбе около торгового центра
11:17 МВД: на чердаке иркутской психиатрической больницы обнаружили две майнинговые фермы
10:46 На Сахалине столкнулись школьный автобус и бензовоз, есть пострадавшие
10:26 СМИ: в Кемеровской области задержан глава управления Роспотребнадзора
17:45 Жители Екатеринбурга могут остаться без льготных лекарств из-за конфликта аптечных сетей
15:31 Гознак объяснил ситуацию с загранпаспортами возросшим спросом на микросхемы
15:03 Госуслуги: прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца приостановлен
12:38 Президент Болгарии распустил парламент и назначил дату выборов
10:34 В Саратове братья, три года державшие девушку в рабстве, получили 9 лет колонии
17:44 В Лондоне проходит крупнейшая за последние десятилетия забастовка
13:31 В МЧС рекомендовали не заряжать гаджеты по ночам и не класть телефоны под подушку
11:23 Житель Сахалина скончался после применения полицейским электрошокера
10:33 В Самарской области задержана председатель Счетной палаты
18:55 Во Франции тысячи демонстрантов вышли на новые акции протеста против пенсионной реформы
12:36 Число получивших российское гражданство иностранцев в 2022 году снизилось в сравнении с 2021 годом
11:22 Российские электромобили Evolute поступили в таксопарки
10:58 Число погибших при взрыве в пакистанском Пашеваре увеличилось до 92 человек
15:24 Посольство США в Турции предупредило своих граждан о возможности терактов
14:19 В Пакистане произошел взрыв, ранения получили около 90 человек
13:09 Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка, есть раненые
12:48 Министр образования Омской области объявила об отставке и опубликовала фото с вечеринки
11:43 В регионах Сибири долг перед предпринимателями по госконтрактам превысил 3 млрд рублей
Все новости России и мира
19:36 Хитрый убийца собутыльника из Кировграда скоро сядет на скамью подсудимых
19:01 В Верхотурье предлагают поставить памятник продавщице семечек
18:26 Птиц Калиновского лесопарка в воскресенье ждёт пиршество
17:52 На выходных в Свердловской области похолодает
17:44 СКР проверит жалобы об ужасных условиях в больнице в Екатеринбурге
17:23 Пропавшего в Ревде подростка нашли
16:50 Синоптики предупредили свердловчан о смоге
16:26 Лидером среди выявленных свердловских вредителей растений в январе стала красная померанцевая щитовка
16:22 Фестивальная неделя пройдет в августе в Екатеринбурге
15:55 Библиотеки Екатеринбурга запустили проект «Острова Крапивина»
15:41 В Перми привлекли к ответственности дрифтеров
15:24 Образовательные проекты УГМК получили новый импульс развития
14:51 В детском саду в Екатеринбурге работал мужчина, судимый за хранение наркотиков
14:22 Коронавирус выявили еще у 343 свердловчан
13:53 В Свердловской области пропал 47-летний мужчина
13:28 Жители домов в Свердловской области жалуются на резкое подорожание электричества
13:24 Химики Пермского Политеха оптимизировали производство бумаги из вторсырья
13:22 Про спорт и десерт: новые выставки в «Горьковке»
12:53 В Екатеринбурге состоятся массовые соревнования по конькобежному спорту
12:21 Автоинспекторы в Екатеринбурге вновь будут ловить пьяных водителей
11:56 В Красноуфимске в суд направлено дело о хищении денег у пенсионерок
11:27 В Свердловской области назвали самую популярную вакансию 2022 года
10:56 Экоактивисты обнаружили нелегальную свалку в Свердловской области
10:26 Под контролем судебных приставов стратегическое предприятие провело собрание акционеров, на котором приняли важные управленческие решения
10:24 Более 2,4 млрд рублей направлено на ремонт муниципальных дорог и мостов в Свердловской области
09:53 В многоэтажке в Каменске-Уральском ночью произошел пожар
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK