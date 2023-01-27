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Птиц Калиновского лесопарка в воскресенье ждёт пиршество
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В ближайшее воскресенье, 5-го февраля, в Калиновском лесопарке пройдёт целый рейд из жителей Екатеринбурга. На этот день активистами запланирована лесная прогулка с целью подкормить птиц.
В чате, посвящённом защите Калиновского лесопарка от намеченной там Генпланом по развитию города автотрассе, идёт живое обсуждение, чем именно покормить лесных пернатых и из чего сделать кормушки. Среди самых экологичных вариантов кормушек лидирует половинка корки от большого апельсина или грейпфрута — с весной такую кормушку природа сама «утилизирует» так, что только на пользу лесу пойдёт. А вот насчёт корма возникли противоречия. Кто-то предлагает купить вскладчину большой мешок с птичьим кормом, кто-то покупает в зоомагазинах коробочки с кормом для мелких попугаев, а кто-то готовится воспользоваться акцией сети магазинов «Жизньмарт» по выдаче пакетиков с бесплатным кормом для птиц.
Помимо кормления птиц и развешивания новых кормушек, участники прогулки договорились попутно прибраться на лесных тропах. Мусора в зимнем лесу на виду валяется немного, но и такой небольшой субботник не повредит.
Меж тем, в Екатеринбурге продолжается сбор подписей под требованием перенести широченную автотрассу, которая по «гениальному» решению проектировщиков должна перечеркнуть весь лес, в другое место. Многочисленные противники данного проекта уверены — трассу намереваются проложить по Калиновскому лесопарку вовсе не для того, чтобы разгрузить улицы Орджоникидзевского района, как это объявляется чиновниками горадминистрации. С большей вероятностью дорога понадобилась заработавшему недавно транспортно-логистическому центру для развоза многотонных фур с товарами.
Напомним, что сбор подписей в защиту Калиновского лесопарка проходит не только «вживую», но и в Интернете, где на одной из популярных платформ выложена соответствующая петиция. Самый простой шаг выступить в защиту леса от дороги (которая наверняка окончательно погубит этот объект уральской природы) — это оставить свою электронную подпись под петицией и поделиться ссылкой в соцсетях. Пока за несколько дней под ней подписалось чуть более 1 тысячи человек.
В чате, посвящённом защите Калиновского лесопарка от намеченной там Генпланом по развитию города автотрассе, идёт живое обсуждение, чем именно покормить лесных пернатых и из чего сделать кормушки. Среди самых экологичных вариантов кормушек лидирует половинка корки от большого апельсина или грейпфрута — с весной такую кормушку природа сама «утилизирует» так, что только на пользу лесу пойдёт. А вот насчёт корма возникли противоречия. Кто-то предлагает купить вскладчину большой мешок с птичьим кормом, кто-то покупает в зоомагазинах коробочки с кормом для мелких попугаев, а кто-то готовится воспользоваться акцией сети магазинов «Жизньмарт» по выдаче пакетиков с бесплатным кормом для птиц.
Помимо кормления птиц и развешивания новых кормушек, участники прогулки договорились попутно прибраться на лесных тропах. Мусора в зимнем лесу на виду валяется немного, но и такой небольшой субботник не повредит.
Меж тем, в Екатеринбурге продолжается сбор подписей под требованием перенести широченную автотрассу, которая по «гениальному» решению проектировщиков должна перечеркнуть весь лес, в другое место. Многочисленные противники данного проекта уверены — трассу намереваются проложить по Калиновскому лесопарку вовсе не для того, чтобы разгрузить улицы Орджоникидзевского района, как это объявляется чиновниками горадминистрации. С большей вероятностью дорога понадобилась заработавшему недавно транспортно-логистическому центру для развоза многотонных фур с товарами.
Напомним, что сбор подписей в защиту Калиновского лесопарка проходит не только «вживую», но и в Интернете, где на одной из популярных платформ выложена соответствующая петиция. Самый простой шаг выступить в защиту леса от дороги (которая наверняка окончательно погубит этот объект уральской природы) — это оставить свою электронную подпись под петицией и поделиться ссылкой в соцсетях. Пока за несколько дней под ней подписалось чуть более 1 тысячи человек.
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