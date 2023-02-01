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На выходных в Свердловской области похолодает
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных ожидается похолодание. Ночью температура воздуха в некоторых районах может опуститься до -25°С. Ветер слабый, возможен небольшой снег.
В субботу, 4 февраля, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -11…-16°С, в горах и низинах до -23°С. Днем -4…-9°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -15…-17°С, днем -5…-7°С. Ветер южный со скоростью 1-6 м/сек.
В воскресенье, 5 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -15…-20°С, в горах и низинах до -25°С. Днем -5…-10°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -16…-18°С, днем -6…-8°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 4 февраля, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -11…-16°С, в горах и низинах до -23°С. Днем -4…-9°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -15…-17°С, днем -5…-7°С. Ветер южный со скоростью 1-6 м/сек.
В воскресенье, 5 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -15…-20°С, в горах и низинах до -25°С. Днем -5…-10°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -16…-18°С, днем -6…-8°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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