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В Ельцин Центре продолжают препарировать Толкина
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Продолжается цикл литературных лекций, посвящённых творчеству известного английского писателя, переводчика и лингвиста Джона Рональда Руэла Толкина. Очередная порция — уже завтра, в пятницу, 3-го февраля.
В пятничной лекции из цикла «Толкин: незаконченный миф» кандидат исторических наук Ирина Горшенева расскажет слушателям, какими литературными источниками вдохновлялся писатель при создании своей самой известной и эпической книги «Властелин колец». Тема лекции сформулирована её автором так: «Источники толкиновского Легендариума: от античности до викторианства».
«Главным предметом научного интереса Толкина-филолога и источником вдохновения Толкина-писателя были германские языки, в первую очередь — древнеанглийский и древнескандинавский. Но он обращался и к более поздней средневековой английской литературе, и к наследию народов, говоривших на кельтских языках. В книгах о Средиземье можно найти отсылки и ко многим другим текстам: от библейских и античных до приключенческих романов и «раннего фэнтези» XIX века», — пишет Ирина Горшенина в анонсе мероприятия.
Лекция Ирины Горшеневой станет третьей в цикле «Толкин: незаконченный миф». Предыдущие две выложены в Интернет в свободный доступ. Например, на YouTube-канале Ельцин Центра.
В пятничной лекции из цикла «Толкин: незаконченный миф» кандидат исторических наук Ирина Горшенева расскажет слушателям, какими литературными источниками вдохновлялся писатель при создании своей самой известной и эпической книги «Властелин колец». Тема лекции сформулирована её автором так: «Источники толкиновского Легендариума: от античности до викторианства».
«Главным предметом научного интереса Толкина-филолога и источником вдохновения Толкина-писателя были германские языки, в первую очередь — древнеанглийский и древнескандинавский. Но он обращался и к более поздней средневековой английской литературе, и к наследию народов, говоривших на кельтских языках. В книгах о Средиземье можно найти отсылки и ко многим другим текстам: от библейских и античных до приключенческих романов и «раннего фэнтези» XIX века», — пишет Ирина Горшенина в анонсе мероприятия.
Лекция Ирины Горшеневой станет третьей в цикле «Толкин: незаконченный миф». Предыдущие две выложены в Интернет в свободный доступ. Например, на YouTube-канале Ельцин Центра.
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