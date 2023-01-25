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Верхнепышминские самбисты встретились с космонавтом Олегом Артемьевым

20.16 Четверг, 2 февраля 2023
Общество
Фото предоставлено пресс-службой УГМК
Герой России, лётчик-космонавт, депутат Московской городской Думы, координатор федерального проекта партии Единая Россия «За Самбо» в Москве Олег Артемьев посетил Дворец самбо и единоборств в Верхней Пышме.
Ему продемонстрировали инфраструктуру современного спортивного центра и тренировочный процесс. Затем Олег Германович пообщался с юными спортсменами. Он сам в детстве и юности занимался самбо и дзюдо, стал мастером спорта по самбо.

Командир пилотируемого корабля «Союз МС-21» рассказал юным спортсменам про свои полеты в космос, продемонстрировал фильм о жизни и работе на МКС. Ребята смогли задать вопросы именитому гостю, сфотографироваться с ним на память и взять автограф.

– Я много занимался борьбой самбо и дзюдо, участвовал в соревнованиях и могу сказать – это самые лучшие виды спорта, которые учат стойкости, уважению к сопернику и многому другому. Даже на МКС я взял с собой форму для занятий самбо – куртки, борцовки и другие атрибуты. Сейчас они до сих пор летают на станции, а на Землю все это привезет ваш земляк космонавт Сергей Прокопьев.

Олег Артемьев отметил, что Дворец самбо в Верхней Пышме - лучший из аналогичных спортивных объектов, которые он видел, и порадовался за детей, которые занимаются на его площадках.

– Мы на первом месте в России по развитию самбо среди детей, – отметил президент федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. – Благодаря Уральской горно-металлургической компании, которая 23 года поддерживает развитие спорта среди подрастающего поколения, лозунг «Все лучшее – детям» в Верхней Пышме полностью реализован, и сейчас мы находимся во Дворце самбо и единоборств – первом подобном дворце в России и в мире.

– Мы все участвуем в большом партийном проекте «За Самбо». Его главное направление – развитие самбо среди школьников и студентов, а также привлечение детей и взрослых к сдаче норм ГТО. Уверен, что вместе мы сможем продвигать национальный вид спорта на самый высокий уровень. Очень важно донести до детей – самбо направлено на защиту себя, на развитие физического здоровья, умения работать в команде, на патриотизм и любовь к Родине. Уважаемые родители, большое вам спасибо, что вы находите возможность и время водить детей в наши лучшие залы в Верхней Пышме, участвовать в жизни федерации самбо Свердловской области, - подчеркнул депутат Свердловского Законодательного собрания, координатор федерального проекта партии Единая Россия «За Самбо» в регионе Алексей Свалов.

Отметим, что школа единоборств открылась во Дворце самбо Верхней Пышмы в сентябре прошлого года. Все группы полностью укомплектованы, тренерско-педагогический коллектив состоит из специалистов международного класса, а оснащение самого дворца позволяет проводить на его площадке соревнования самого высокого уровня.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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