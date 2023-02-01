На Широкореченском мемориале в Екатеринбурге прошла церемония в честь 80-летия Сталинградской битвы



Фото: департамент информполитики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге сегодня состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что участники церемонии возложили цветы к барельефу «Сталинградская битва» и к Вечному огню.В акции участвовали порядка 200 человек, в том числе вице-губернатор Олег Чемезов, заместители главы региона, Алексей Кузнецов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты свердловского Заксобрания, врио командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ Владимир Горяйнов, а также представители ветеранских и добровольческих организаций, движения школьников, юнармейцев, поисковых отрядов, студенты вузов и колледжей.Отметим, что памятные мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве проходят по всей России.