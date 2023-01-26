Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В этом году фестиваль Ural Music Night состоится в Екатеринбурге 23 июня. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе фестиваля.В одну из самых коротких и теплых ночей года Екатеринбург станет большой концертной площадкой. На 100 сценах сыграют более 2500 музыкантов со всей страны. На фестивале гостей ждут все жанры музыки: рок, хип-хоп, джаз, фанк, поп, метал, клубные хиты и экспериментальная электроника, симфонические оркестры и хоры.Оргкомитет приступил к формированию программы и открыл прием заявок для музыкантов. Заполнить анкету можно до 5 марта. Каждую заявку будут оценивать пять экспертов-представителей музыкальной индустрии. Хедлайнеры, артисты и площадки будут анонсированы позднее.