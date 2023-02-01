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Еще 329 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 329 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 569 364 случая COVID-19.
Госпитализировали 36 пациентов. По выздоровлению выписали 354 человека. Общее число вылечившихся – 554 682.
От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксирован 10 921 летальный исход.
Госпитализировали 36 пациентов. По выздоровлению выписали 354 человека. Общее число вылечившихся – 554 682.
От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксирован 10 921 летальный исход.
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