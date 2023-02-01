Еще 329 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 329 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 569 364 случая COVID-19.Госпитализировали 36 пациентов. По выздоровлению выписали 354 человека. Общее число вылечившихся – 554 682.От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксирован 10 921 летальный исход.