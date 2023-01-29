Жители Екатеринбурга стали реже перерабатывать

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурге стали реже сообщать о том, что ежедневно перерабатывают. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе по поиску работы SuperJob.Лишь 7% опрошенных екатеринбуржцев, работающих на территории работодателя, и 11% дистанционных сотрудников считают, что на работе необходимо регулярно трудиться и после окончания рабочего дня. Более популярна среди горожан другая позиция: поработать подольше иногда надо, но лучше не делать это нормой жизни. Такой позиции придерживаются 53% тех, кто ходит на работу, и 58% удаленщиков.40% очных и 31% дистанционных сотрудников уверены в том, что выполнять все задачи необходимо именно в рабочее время.Никогда не работают в личное время 18% сотрудников на территории работодателя и 21% удаленщиков. А ежедневно перерабатывают 19% тех, кто ходит на работу, и 17% горожан, работающих из дома.Выполнять свои задачи после рабочего дня несколько раз в неделю больше свойственно дистанционным сотрудникам (33% против 26% среди очных сотрудников). Несколько раз в месяц жертвуют личным временем ради работы каждый пятый очный и каждый шестой дистанционный сотрудник (19 и 16% соответственно).