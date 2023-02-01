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Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская РЭК официально согласовала новый тариф на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга. Проект постановления опубликован на сайте РЭК.
Перевозчики смогут повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 32 до 33 рублей. Заседание Региональной энергетической комиссии назначено на 9 февраля.
Ожидается, что проезд подорожает уже с 15 февраля.
Перевозчики смогут повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 32 до 33 рублей. Заседание Региональной энергетической комиссии назначено на 9 февраля.
Ожидается, что проезд подорожает уже с 15 февраля.
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