Свердловский краеведческий музей пополнился раритетными экспонатами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На этой неделе в Свердловском краеведческом музее стало на несколько уникальных экспонатов больше. В День дарителя их безвозмездно передали в фонды друзья музея.День дарителя прошёл в понедельник, 30-го января, в Доме Полевских-Козелл. После официальных речей чиновников и сотрудников музея, а также после рассказа о том, какие дарёные экспонаты много десятилетий составляют гордость учреждения, собравшиеся приступили к главному. Уважаемые гости преподносили дары, а представители музея их с благодарностью принимали.В этот день музейные фонды пополнились, в числе прочего, пристенным зеркалом в стиле модерн. Оно было изготовлено около ста лет назад и до сих пор висело в одном из зданий Городка чекистов. Его музею передал краевед, один из руководителей сообщества «Реальная история» Александр Фирулев. После реставрационных работ зеркало выставят на обзор посетителей.Сотрудники Свердловской областной прокуратуры сообщили, что часть выставки «На страже закона», которую организовывали к 300-летию основания Российской прокуратуры, останется в музее. Это документы, книжные издания и четыре комплекта форменного обмундирования прокурорских работников.Но самым ценным даром в День дарителя стала спортивная футболка олимпийской чемпионки Ирины Кирилловой. В ней она выступала в 1988-м году на Международных олимпийских играх в Сеуле. Ранее футболка спортсменки оценивалась на аукционе в 8 миллионов рублей. Данный раритет преподнёс музею управляющий компании «Уралпромстрой» Дмитрий Рябов, который в прошлом году и приобрёл футболку Кирилловой на благотворительных торгах.