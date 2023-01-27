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Теплая погода в Свердловской области ожидается до конца недели
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели сохраняется теплая погода. Температура воздуха днем в районе -4°С, ветер слабый.
В четверг, 2 февраля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°С, в горах и низинах до -21°С. Днем -3…-8°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-7°С, днем -2…-4°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 3 февраля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -14…-19°С, в горах и низинах до -24°С. Днем -2…-7°С, в низинах до -12°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-19°С, днем -4…-6°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 4 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -9…-14°С, в горах и низинах до -19°С. Днем -3…-8°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -12…-14°С, днем -4…-6°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 2 февраля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°С, в горах и низинах до -21°С. Днем -3…-8°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-7°С, днем -2…-4°С. Ветер южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 3 февраля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -14…-19°С, в горах и низинах до -24°С. Днем -2…-7°С, в низинах до -12°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-19°С, днем -4…-6°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 4 февраля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -9…-14°С, в горах и низинах до -19°С. Днем -3…-8°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -12…-14°С, днем -4…-6°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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