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Участники «Лыжни России» смогут бесплатно проехать в общественном транспорте Екатеринбурга
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге на следующей неделе состоится Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2023». Участники смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом.
Как сообщила замглавы города Екатерина Сибирцева, бесплатный проезд в городском общественном транспорте для участников будет 11 февраля. Также на всех площадках кроме Преображенского парка организуют платный прокат спортивного инвентаря.
В качестве подарка для участников гонки подготовили традиционные шапочки с символикой «Лыжни России». Кроме того, на площадках горожан будут ждать бесплатные горячий чай и выпечка, а у ДЮСШ № 2 и «Родонит» – полевая кухня с солдатской кашей.
Ранее мы писали, что «Лыжня России» в Екатеринбурге пройдет на девяти площадках.
Как сообщила замглавы города Екатерина Сибирцева, бесплатный проезд в городском общественном транспорте для участников будет 11 февраля. Также на всех площадках кроме Преображенского парка организуют платный прокат спортивного инвентаря.
В качестве подарка для участников гонки подготовили традиционные шапочки с символикой «Лыжни России». Кроме того, на площадках горожан будут ждать бесплатные горячий чай и выпечка, а у ДЮСШ № 2 и «Родонит» – полевая кухня с солдатской кашей.
Ранее мы писали, что «Лыжня России» в Екатеринбурге пройдет на девяти площадках.
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