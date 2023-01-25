«Лыжня России» в Екатеринбурге пройдет на девяти площадках

«На лыжных базах екатеринбуржцев будут ждать полевые кухни, музыкальные и развлекательные программы. Однако самой яркой станет главная площадка – пространство в Преображенском парке Академического района», – заявил Иван Алыпов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2023» в Екатеринбурге пройдет на девяти площадках. Об этом рассказал замначальника управления по физической культуре и спорту администрации города Иван Алыпов.Декада лыжного спорта в Екатеринбурге пройдет с 1 по 10 февраля, а сама «Лыжня России» – 11 февраля. Принять участие в забеге могут все желающие. Лыжные базы будут работать с 10.00 до 15.00.«Лыжня России» в уральской столице пройдет на следующих площадках:- Преображенский парк (проспект Академика Сахарова, 47);- ДЮСШ Верх-Исетского района (Фролова, 54а);- лыжная база «Локомотив» (Решетская, 63);- спортивная школа «Виктория» (Отдыха, 111);- ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3а);- лыжная база в ЦПКиО имени В.В. Маяковского (Мичурина, 230);- спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» (Краснофлотцев, 48);- ДЮСШ № 19 «Детский стадион» (Бакинских комиссаров, 13);- ДЮСШ «Родонит» (Прониной, 35).Ожидается, что в декаде лыжного спорта будут участвовать около 60 тысяч человек, а в «Лыжне России» – порядка 8 тысяч екатеринбуржцев.