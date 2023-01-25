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«Лыжня России» в Екатеринбурге пройдет на девяти площадках
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2023» в Екатеринбурге пройдет на девяти площадках. Об этом рассказал замначальника управления по физической культуре и спорту администрации города Иван Алыпов.
Декада лыжного спорта в Екатеринбурге пройдет с 1 по 10 февраля, а сама «Лыжня России» – 11 февраля. Принять участие в забеге могут все желающие. Лыжные базы будут работать с 10.00 до 15.00.
«Лыжня России» в уральской столице пройдет на следующих площадках:
- Преображенский парк (проспект Академика Сахарова, 47);
- ДЮСШ Верх-Исетского района (Фролова, 54а);
- лыжная база «Локомотив» (Решетская, 63);
- спортивная школа «Виктория» (Отдыха, 111);
- ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3а);
- лыжная база в ЦПКиО имени В.В. Маяковского (Мичурина, 230);
- спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» (Краснофлотцев, 48);
- ДЮСШ № 19 «Детский стадион» (Бакинских комиссаров, 13);
- ДЮСШ «Родонит» (Прониной, 35).
Ожидается, что в декаде лыжного спорта будут участвовать около 60 тысяч человек, а в «Лыжне России» – порядка 8 тысяч екатеринбуржцев.
Декада лыжного спорта в Екатеринбурге пройдет с 1 по 10 февраля, а сама «Лыжня России» – 11 февраля. Принять участие в забеге могут все желающие. Лыжные базы будут работать с 10.00 до 15.00.
«Лыжня России» в уральской столице пройдет на следующих площадках:
- Преображенский парк (проспект Академика Сахарова, 47);
- ДЮСШ Верх-Исетского района (Фролова, 54а);
- лыжная база «Локомотив» (Решетская, 63);
- спортивная школа «Виктория» (Отдыха, 111);
- ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3а);
- лыжная база в ЦПКиО имени В.В. Маяковского (Мичурина, 230);
- спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» (Краснофлотцев, 48);
- ДЮСШ № 19 «Детский стадион» (Бакинских комиссаров, 13);
- ДЮСШ «Родонит» (Прониной, 35).
«На лыжных базах екатеринбуржцев будут ждать полевые кухни, музыкальные и развлекательные программы. Однако самой яркой станет главная площадка – пространство в Преображенском парке Академического района», – заявил Иван Алыпов.
Ожидается, что в декаде лыжного спорта будут участвовать около 60 тысяч человек, а в «Лыжне России» – порядка 8 тысяч екатеринбуржцев.
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