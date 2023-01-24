В Свердловской области подтвердили 322 новых случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 322 случая коронавируса за сутки. С начала пандемии зарегистрировано 569 035 случаев COVID-19.Госпитализировали 51 пациента. В связи с выздоровлением выписали 268 человек. Всего вылечились 554 328 свердловчанина.За сутки зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 920.