Урал вошел в число лидеров по числу хакерских атак в 2022 году

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В прошлом году наибольшее число хакерских атак пришлось на Москву (более 500 тысяч атак), Уральских федеральный округ (почти 10 тысяч) и Центральный федеральный округ (50 тысяч). Об этом свидетельствуют данные отчета об атаках на онлайн-ресурсы, выявленных и отраженных экспертами «Ростелеком-Солар».В пресс-службе «Ростелекома» «Вечерним ведомостям» рассказали, что анализировались массовые DDoS-атаки на магистральный канал связи и DDoS уровня приложений, веб-атаки на более чем 600 компаний из разных отраслей, в том числе госвласть, телеком, промышленность, финансы и ритейл.По данным «Ростелекома», количество хакерских атак в марте 2022 года в восемь раз превысило показатели января и февраля. Пик атак пришелся на май. Самая продолжительная DDoS-атака длилась три месяца (2000). Всего год назад рекордными считались атаки длительностью несколько дней. А самая мощная DDoS-атака прошлого года достигла 760 Гбит/с. Это почти в два раза превышает показатель предыдущего года.Всего за 2022 год зафиксировано 21,5 миллиона веб-атак с высокой степенью критичности. 30% этих атак было направлено на сайты органов власти и госкомпаний, еще четверть – на финансовый сектор. Также были попытки взломать сайты образовательных учреждений, ИТ-компаний, организаций культуры и спорта.