Ближайшее воскресенье объявлено в Екатеринбурге Днём Шигирского идола

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 5-го февраля, в Екатеринбурге отметят «день рождения» одной из главных достопримечательностей не только города, но и всего Урала. Именно в этот день 133 года назад на Шигирском торфянике был обнаружен столб с рукотворными узорами и резьбой. Впоследствии находка была признана самой древней деревянной скульптурой в мире.Возраст Шигирского идола исчисляется тысячелетиями (по мнению учёных, ему более 12 тысяч лет), но «дни рождения» идола в Екатеринбурге отмечать начали 11 лет назад. К этой дате Музей истории и археологии Урала, где хранится раритет, устраивает различные мероприятия, посвящённые идолу. Вот и в это воскресенье обычная программа музея расширится за счёт особых, праздничных событий.В 11:00 в Музее откроется новая выставка под названием «Пять шагов к артефакту: типы орудий деревообработки эпохи мезолита». По её экспонатам можно отследить, как со временем менялись, совершенствовались орудия, с помощью которых из куска дерева наши предки создали произведение искусства (а в то время, скорее всего, атрибут культа). Самим поучиться вырезать из дерева нечто осмысленное позволит мастер-класс резьбы. А на другом мастер-классе в этот же день можно освоить мастерство линогравюры.В полдень в здании Музея состоится лекция «Клыки и кости: мир вокруг Шигирского идола». Её автор, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев расскажет любопытствующим о том, какими были флора и фауна в эпоху, когда создавался Шигирский идол. А в течение всего дня среди гостей музея будет проходить тематическая викторина, итоги которой подведут ближе к вечеру.В честь «дня рождения» идола вход в Шигирскую кладовую будет бесплатным и свободным, не требующим предварительной регистрации.