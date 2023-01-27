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В защиту Калиновского лесопарка собирают подписи вживую и онлайн
Общество
Фрагмент карты Генплана развития Екатеринбурга
В интернете появилась электронная петиция в защиту Калиновского лесопарка. Её создатели призывают сограждан поддержать их требование перенести запланированную Генпланом огромную, 4-полосную дорогу, пронзающую весь лес, в другое место.
«Эта автомагистраль не только нарушает охраняемые природные ландшафты, но и пересекает пешеходные рекреационные маршруты, лыжные трассы спортивного комплекса «Калининец» популярное место отдыха «Рыбалка на Калиновке», отрезает большую часть лесопарка от жилой застройки», — поясняется в петиции. Среди множества других претензий, перечисленных в петиции, есть и такие: не представлены результаты экологической экспертизы влияния дороги на особо охраняемую природную территорию, строительство развязок к автомагистрали в районе жилых кварталов существенно снизит комфортность и безопасность для жителей домов этих кварталов.
Петиция размещена на специально предназначенной для этого платформе Change.Org. За сутки её подписали около 6 сотен человек, и число это растёт. Но защитники лесопарка электронной петицией не ограничились. Идёт и «живой» сбор подписей против автомагистрали через Калиновский лесопарк, поэтому не пугайтесь, если к вам на улице Екатеринбурга подойдёт человек с подписным листом и предложит выступить в поддержку ООПТ в северной части города. Это не мошенник, хоть в подписном листе и попросит оставить помимо автографа ещё и адрес проживания. Таковы уж современные требования к подобным сборам общественного мнения. Одинокую подпись, подлинность которой невозможно проверить, чиновники могут попросту проигнорировать.
Идея собирать подписи в защиту лесопарка появилась, едва стало известно, что в Екатеринбурге проходят общественные обсуждения нового Генплана, в который включена автотрасса через Калиновский. Окончательно было решено запустить процедуру сбора подписей после того, как на встрече с инициативной группой председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин обмолвился о том, что наличие хотя бы 1500 подписей под каким-либо обращением заставляет чиновников и депутатов внимательней относиться к обращению от народа.
«Эта автомагистраль не только нарушает охраняемые природные ландшафты, но и пересекает пешеходные рекреационные маршруты, лыжные трассы спортивного комплекса «Калининец» популярное место отдыха «Рыбалка на Калиновке», отрезает большую часть лесопарка от жилой застройки», — поясняется в петиции. Среди множества других претензий, перечисленных в петиции, есть и такие: не представлены результаты экологической экспертизы влияния дороги на особо охраняемую природную территорию, строительство развязок к автомагистрали в районе жилых кварталов существенно снизит комфортность и безопасность для жителей домов этих кварталов.
Петиция размещена на специально предназначенной для этого платформе Change.Org. За сутки её подписали около 6 сотен человек, и число это растёт. Но защитники лесопарка электронной петицией не ограничились. Идёт и «живой» сбор подписей против автомагистрали через Калиновский лесопарк, поэтому не пугайтесь, если к вам на улице Екатеринбурга подойдёт человек с подписным листом и предложит выступить в поддержку ООПТ в северной части города. Это не мошенник, хоть в подписном листе и попросит оставить помимо автографа ещё и адрес проживания. Таковы уж современные требования к подобным сборам общественного мнения. Одинокую подпись, подлинность которой невозможно проверить, чиновники могут попросту проигнорировать.
Идея собирать подписи в защиту лесопарка появилась, едва стало известно, что в Екатеринбурге проходят общественные обсуждения нового Генплана, в который включена автотрасса через Калиновский. Окончательно было решено запустить процедуру сбора подписей после того, как на встрече с инициативной группой председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин обмолвился о том, что наличие хотя бы 1500 подписей под каким-либо обращением заставляет чиновников и депутатов внимательней относиться к обращению от народа.
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