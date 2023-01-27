Еще 293 свердловчанина заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 293 человек. Всего в регионе зарегистрировано 568 713 случаев COVID-19.Госпитализировано 108 пациентов. По выздоровлению выписали 197 человек. С начала пандемии вылечились 554 060 свердловчан.От коронавируса умерли два человек. Общее число летальных исходов – 10 919.