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Еще 293 свердловчанина заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 293 человек. Всего в регионе зарегистрировано 568 713 случаев COVID-19.
Госпитализировано 108 пациентов. По выздоровлению выписали 197 человек. С начала пандемии вылечились 554 060 свердловчан.
От коронавируса умерли два человек. Общее число летальных исходов – 10 919.
Госпитализировано 108 пациентов. По выздоровлению выписали 197 человек. С начала пандемии вылечились 554 060 свердловчан.
От коронавируса умерли два человек. Общее число летальных исходов – 10 919.
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В Свердловской области подтвердили еще 192 случая COVID-19
26 января 2023
26 января 2023