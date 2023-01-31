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Детский тренер в Екатеринбурге получил ожоги, спасая детей во время коммунальной аварии
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге тренер детской футбольной команды «Буревестник» Кирилл Боровиков во время коммунальной аварии в Пионерском поселке получил ожоги ног, спасая двух школьников, сообщает E1.RU.
Инцидент произошел еще 18 января. Из-за прорыва трубы кипяток разлился по улице в Пионерском поселке, несколько кварталов заволокло паром.
Кирилл Боровиков рассказал, что посреди дороги стоял колодец, а на нем – двое детей, они оказались в ловушке. Тренер бросился в кипяток, чтобы спасти их. Он смог вытащить детей, но сам получил ожог второй степени на левой ноге и третьей степени – на правой. Мужчину доставили в больницу.
СУ СКР по Свердловской области проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Михаилу Богинскому представить доклад о ходе проверки.
Инцидент произошел еще 18 января. Из-за прорыва трубы кипяток разлился по улице в Пионерском поселке, несколько кварталов заволокло паром.
Кирилл Боровиков рассказал, что посреди дороги стоял колодец, а на нем – двое детей, они оказались в ловушке. Тренер бросился в кипяток, чтобы спасти их. Он смог вытащить детей, но сам получил ожог второй степени на левой ноге и третьей степени – на правой. Мужчину доставили в больницу.
СУ СКР по Свердловской области проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Михаилу Богинскому представить доклад о ходе проверки.
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