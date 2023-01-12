Крупная коммунальная авария произошла в Екатеринбурге

«Бежит река тёплой воды», – написал местный житель.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошла крупная коммунальная авария в Пионерском поселке. На пересечении улиц Советской и Июльской в результате образовалась стена пара. Об этом сообщает «Четвертый канал» в своем телеграм-канале.Подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург» сообщают, что под водой также оказалась улица Боровая от Сулимова до Вилонова.Коммунальная авария произошла на сетях горячего водоснабжения. Как сообщают коммунальщики, горячая вода в домах в Пионерском поселке сейчас подается со сниженными параметрами. Отопление в домах не отключали.Повреждение уже локализовали, все аварийные работы планируют завершить к вечеру. Причиной аварии называют изношенность трасс и перепады температур.