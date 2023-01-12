Возрастное ограничение 18+
Крупная коммунальная авария произошла в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Четвертый канал»
В Екатеринбурге произошла крупная коммунальная авария в Пионерском поселке. На пересечении улиц Советской и Июльской в результате образовалась стена пара. Об этом сообщает «Четвертый канал» в своем телеграм-канале.
Подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург» сообщают, что под водой также оказалась улица Боровая от Сулимова до Вилонова.
Коммунальная авария произошла на сетях горячего водоснабжения. Как сообщают коммунальщики, горячая вода в домах в Пионерском поселке сейчас подается со сниженными параметрами. Отопление в домах не отключали.
Повреждение уже локализовали, все аварийные работы планируют завершить к вечеру. Причиной аварии называют изношенность трасс и перепады температур.
Подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург» сообщают, что под водой также оказалась улица Боровая от Сулимова до Вилонова.
«Бежит река тёплой воды», – написал местный житель.
Коммунальная авария произошла на сетях горячего водоснабжения. Как сообщают коммунальщики, горячая вода в домах в Пионерском поселке сейчас подается со сниженными параметрами. Отопление в домах не отключали.
Повреждение уже локализовали, все аварийные работы планируют завершить к вечеру. Причиной аварии называют изношенность трасс и перепады температур.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жилые дома в свердловском поселке остались без газа
10 января 2023
10 января 2023