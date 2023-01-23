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Начало февраля в Свердловской области будет теплым
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области в начале февраля ожидается теплая погода. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
Длительное время на Урале удерживалась слабо морозная погода. В начале февраля особых сюрпризов от погоды тоже не ожидается. Осадки маловероятны, лишь местами может пройти небольшой снег.
С 31 января по 5 февраля преобладающая температура ночью -10…-15°С, в низинах до -19°С, а днем -2…-7°С. Днем 1 февраля возможно потепление до +1°С.
Длительное время на Урале удерживалась слабо морозная погода. В начале февраля особых сюрпризов от погоды тоже не ожидается. Осадки маловероятны, лишь местами может пройти небольшой снег.
С 31 января по 5 февраля преобладающая температура ночью -10…-15°С, в низинах до -19°С, а днем -2…-7°С. Днем 1 февраля возможно потепление до +1°С.
«Согласно предварительным прогнозам атмосферная циркуляция изменится в середине следующей недели, с этого времени можно ожидать смену характера погоды», – отметила Галина Шепоренко.
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