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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за куска катетера в сердце новорожденной в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обнаружения фрагмента катетера в теле новорожденной девочки в больнице Екатеринбурга.
Напомним, что портал E1 сообщал о девочке, в вене которой оборвался силиконовый кончик катетера. В мае прошлого года его обнаружили в сердце малышки. По словам мамы ребенка, медики отказались прооперировать девочку, заявив, что катетер угрозы ее здоровью не несет. Родители больше восьми месяцев пытались добиться, чтобы ребенка прооперировали, а виновных наказали.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку и доложить о первоначальных результатах предварительного расследования. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что портал E1 сообщал о девочке, в вене которой оборвался силиконовый кончик катетера. В мае прошлого года его обнаружили в сердце малышки. По словам мамы ребенка, медики отказались прооперировать девочку, заявив, что катетер угрозы ее здоровью не несет. Родители больше восьми месяцев пытались добиться, чтобы ребенка прооперировали, а виновных наказали.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку и доложить о первоначальных результатах предварительного расследования. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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