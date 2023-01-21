СК начал проверку после обнаружения фрагмента катетера в сердце новорождённой в Екатеринбурге





– рассказал «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя областного СКР Александр Шульга. «По данному факту Следственным комитетом по Свердловской области проводится проверка. Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства данной ситуации, в том числе будут проверены и имеющиеся сведения о том, что при медицинской манипуляции могло использоваться некачественное медицинское изделие»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения фрагмента катетера в теле новорождённой девочки в больнице Екатеринбурга. Малышка родилась 8 месяцев назад. С тех пор внутри неё остаётся силиконовый кончиков катетера.Ранее портал E1 сообщил о малышке, в вене которой оборвался силиконовый кончик катетера. В мае его обнаружили в сердце малышки. По словам матери девочки, медики объяснили ей, что операция по извлечению инородного тела из сердца ребёнка опасна для жизни, и убедили в том, что фрагмент катетера находится в таком месте, где он не причиняет вреда малышке.С её слов, медики также заверили, что катетер закапсулируется и не будет мешать ребенку. Однако позже, как рассказала изданию родительница, катетер «пошёл» дальше по организму и уже в июне прошлого года оказался в лёгочной артерии.