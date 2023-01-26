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Крылья берлинских ангелов распахнутся в кинозале Ельцин Центра

18.59 Понедельник, 30 января 2023
Общество
Фрагмент постера фильма «Небо над Берлином»
Февраль в кинозале Ельцин Центра начнётся с показа одного из лучших когда-либо снятых в Германии фильмов. Печально-поэтичный шедевр режиссёра Вима Вендерса «Небо над Берлином» был снял в 1987-м году и никогда не был в широком кинопрокате ни в СССР, ни в России.

Главный герой фильма «Небо над Берлином»… ангел. Он вместе со своими крылатыми коллегами расхаживает среди людей, прислушиваясь к их внутренним монологам и пытаясь поддержать в трудные минуты отчаяния. А когда он влюбляется в одну из своих «подопечных» — циркачку Марион — у ангела возникает желание стать человеком. Но для этого нужно отказаться от бессмертия, а заодно — от белоснежных крыльев.

После мировой премьеры «Небо над Берлином» собрало десятки престижных наград, в том числе — «режиссёрский» приз Каннского фестиваля. С тех пор Вим Вендерс слывёт одним из немногих киногениев, а его фильм постоянно попадает в списки «лучших из лучших». В 1993-м году было снято продолжение под названием «Так далеко, так близко!», где, в числе прочих, снялся Михаил Горбачёв, единственный президент Советского Союза. Сиквел тоже не попал в российский кинопрокат. Сеансы в Ельцин Центре — редкая возможность увидеть вендерсовских ангелов на большом экране.

Показы «Неба над Берлином» в Ельцин Центре пройдут со 2-го по 8-е февраля. Фильм демонстрируется на языке оригинала с переводом на русский субтитрами.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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