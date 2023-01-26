Ельцин Центр готовится отметить день рождения первого президента РФ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первый день февраля — особенный для Ельцин Центра. В 1931-м году в уральском селе Бутка в этот день родился мальчик, которому суждено было через 6 десятилетий стать первым президентом Российской Федерации, любимым одними гражданами страны и ненавидимым другими.В этом году Ельцин Центр отметит 92-летие со дня рождения Бориса Ельцина чередой интересных мероприятий. Прежде всего, все обзорные экскурсии по музею первого президента России будут проводится бесплатно. На одной из таких экскурсий можно увидеть подарки, которые преподносили Ельцину, когда он был жив и находился на главном посту страны. Экскурсовод расскажет, кто преподнёс президенту маорийскую шкатулку и при каких обстоятельствах в его гардеробе появился тувинский халат.В день рождения Ельцина в культурно-офисном центре его имени устроят презентацию книги «Неизвестный Ельцин». Это кропотливый труд сотрудницы музея Рамзии Галеевой, в котором описывается история семьи Ельцина в нескольких поколениях. Ну, а на вечер ближайшей среды планируется устроить музыкальный вечер под названием «Твои рисунки». На нём будет звучать музыка известного композитора Микаэла Таривердиева, ровесника Ельцина.