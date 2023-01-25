Свердловских водителей предупредили о надвигающемся снегопаде

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Управление автодорог Свердловской области предупреждает водителей о снегопаде, который пройдет с 27 по 28 января. Ожидается, что высота снежного покрова для некоторых районах достигнет шести сантиметров.По прогнозам синоптиков, в регионе возможны осадки в виде снега и мокрого снега, что может привести к образованию гололеда на проезжей части. Наибольшая высота снежного покрова прогнозируется в Шалинском городском округе, Нижних Сергах и Алапаевске.Из-за ухудшения погоды подрядным организациям поручили принять исчерпывающие меры по расчистке региональных дорог от снега и организации по ним безопасного и бесперебойного движения. К уборке снега готовы 300 спецмашин.Региональный Минтранс призывает свердловчан отказаться от дальних поездов. Если поездку отложить не удается, то необходимо соблюдать правила дорожного движения, а также выбирать скоростной режим и стиль вождения, учитывая сложные дорожные условия.Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83 или на горячую линию областного Управления автодорог: (343) 262-50-65.