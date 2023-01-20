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Очередные массовые проверки водителей проводятся в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 27 по 29 января.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав, либо не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят оперативно сообщать информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, лишенных водительских прав, либо не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят оперативно сообщать информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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