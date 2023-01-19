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Более 200 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 210 человек. Всего в регионе зарегистрировано 567 669 случаев COVID-19.
Госпитализировали 30 пациентов. По выздоровлению выписаны 136 человек. Всего вылечились 553 523 свердловчанина.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 917.
Госпитализировали 30 пациентов. По выздоровлению выписаны 136 человек. Всего вылечились 553 523 свердловчанина.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 917.
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