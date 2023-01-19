Более 200 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 210 человек. Всего в регионе зарегистрировано 567 669 случаев COVID-19.Госпитализировали 30 пациентов. По выздоровлению выписаны 136 человек. Всего вылечились 553 523 свердловчанина.От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 917.