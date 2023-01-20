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На Сортировке в Екатеринбурге провели рейд по мигрантам

11.28 Пятница, 27 января 2023
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Сотрудники полиции провели рейд, направленный на пресечение нарушений в сфере миграции, на Сортировке в Екатеринбурге. Проверены 112 иностранцев.

В УМВД по Екатеринбургу «Вечерним ведомостям» рассказали, что 26 января проверялись места концентрации мигрантов: торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины, а также прилегающие дворы в Железнодорожном районе.

Во время рейда силовики проверили 112 мигрантов. Выявлено 20 иностранцев, допустивших нарушения режима пребывания на территории РФ. В отношении их составлены административные протоколы по различным статьям главы 18 КоАП РФ.

Еще 18 мигрантов полицейские привлекли за другие административные нарушения, в частности, за употребление алкоголя в общественном месте, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.


Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу


Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили нарушения правил дорожного движения, в том числе 10 фактов управления автомобилями с тонировкой, не соответствующей требованиям законодательства.

«Профилактические мероприятия в сфере миграции на территории Екатеринбурга будут продолжены», – добавили в МВД.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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