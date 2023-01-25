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«Секреты чёрных дыр» попробуют раскрыть в воскресенье в Ельцин Центре
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В ближайшее воскресенье, 29-го января, в Образовательном центре Ельцин Центра можно будет узнать «Секреты чёрных дыр». Так называется лекция, посвящённая этим мало ещё изученным космическим объектам.
Автор лекции — учёный и популяризатор астрономии Сергей Назаров. Своим слушателям он расскажет, как астрономам удалось узнать о существовании чёрных дыр и какими методами удаётся изучать эти объекты, которые — в силу своих особенностей — не поддаются обычному наблюдению даже через самые мощные телескопы. На лекции прозвучит также ответ на вопрос, представляют ли чёрные дыры какую-либо опасность для жителей Земли.
Лекция «Секреты чёрных дыр» рассчитана на аудиторию разных возрастов. Она будет интересна и взрослым, и их детям. Начало лекции в 15:00. Билеты можно приобрести в режиме онлайн на сайте Ельцин Центра.
Автор лекции — учёный и популяризатор астрономии Сергей Назаров. Своим слушателям он расскажет, как астрономам удалось узнать о существовании чёрных дыр и какими методами удаётся изучать эти объекты, которые — в силу своих особенностей — не поддаются обычному наблюдению даже через самые мощные телескопы. На лекции прозвучит также ответ на вопрос, представляют ли чёрные дыры какую-либо опасность для жителей Земли.
Лекция «Секреты чёрных дыр» рассчитана на аудиторию разных возрастов. Она будет интересна и взрослым, и их детям. Начало лекции в 15:00. Билеты можно приобрести в режиме онлайн на сайте Ельцин Центра.
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